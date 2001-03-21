Neslişah ile Aslışah arasında aşk kavgası!

28.5.2017 - 13:57

Neslişah Alkoçlar kardeşi Aslışah ile Kerem Tunçeri'nin ilişkisini duyunca önce "Olmaz" diye tepki gösterdi. Ardından kardeşini "Basının önüne çıkmayın, en azından bir süre gizlenin" diye uyardı. Ancak söz dinletemedi.

Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah-Ender Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar (24) Hakan Sabancı ile 1,5 yıl aşk yaşamıştı. Sevgililer geçen Ekim'de ayrıldı. Aslışah'ın adı sosyetenin gözde bekarlarından Kaan Boyner'le aşk dedikodusuna karıştı. Ailesinden "Özel hayatına dikkat et" uyarısı alan Aslışah bir süre sessiz kaldı. İki hafta önce de eski basketçi Kerem Tunçeri (38) ile aşk yaşamaya başladı. Ancak bu ilişkisi ailesi, özellikle de ablası Neslişah Alkoçlar'ın onayından geçmedi.

 SOĞUK RÜZGARLAR

 Neslişah Alkoçlar kardeşi Aslışah ile Kerem Tunçeri'nin ilişkisini duyunca önce "Olmaz" diye tepki gösterdi. Ardından kardeşini "Basının önüne çıkmayın, en azından bir süre gizlenin" diye uyardı. Ancak söz dinletemedi.
Aslışah Alkoçlar ile Kerem Tunçeri'nin poz vermesi, magazin gündeminde yer alması ablayı çıldırttı. İki kardeşin arasında soğuk rüzgarlar esiyor. (Posta)

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret