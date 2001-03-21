Orhan Gencebay'a mahkemelik olan reklam filmi soruldu

6.6.2017 - 17:01

Orhan Gencebay'a mahkemelik olan reklam filmi soruldu

Ünlü sanatçı, insanların mutsuz olmasını istemediğini ancak reklam filmiyle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

Oynadığı reklam filmi davalık olan Orhan Gencebay'a mağdur insanlar soruldu.

Beyaz TV mikrofonuna konuşan Gencebay; insanların mutsuz olmasını istemediğini bir yanlış varsa düzeltileceğini söyledi.

"BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

Bu konuda muhatapın kendisinin olmadığını ifade eden Orhan Gencebay, "Ben bu konuda bir şeyler söyleyemem. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Tabii ki insanlarımızın mutlu olmasını isterim. Yanlış varsa düzelir." şeklinde konuştu.

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3+1 İSTEDİ 2+1 VERDİLER

Orhan Gencebay, projenin lansman toplantısında kendisinin 3+1 daire istediğini fakat firma yetkililerinin 2+1 vereceğini söylemişti. Bu pazarlık yüzünden projede henüz kendisine ait bir daire olmadığını açıklamıştı.

FERRARİ OSMAN

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya ilişkin soruşturmada Samsun Towers projesinin müteahhidi olan kişinin Ferrari Osman lakaplı bir dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.

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