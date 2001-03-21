Oyuncu Sarp Apak evlendi

4.6.2017 - 00:41

Sarp Apak evlendi

Uzun süredir birlikte olan Sarp Apak ile Bengisu Uzunöz, önceki gün İspanya’nın Barcelona şehrinde evlendi. Çifti birçok ünlü isim de yalnız bırakmadı.Oyuncu Sarp Apak da evliler kervanına katıldı. Bir süre önce Barcelona’da evleneceklerini açıklayan çift, önceki gün hayatlarını birleştirdi

Sarp Apak evlendi

Bülent Emrah Parlak, Erdem Baş, Gupse Özay, Haki Biçici, Derya Karadaş, Aylin Kontente, Öner Erkan ve Onur Bulduk gibi birçok ünlü isim de çiftin bu özel gününde yanındaydı. Nikah törenine katılan davetliler, bu özel anlardan fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaştı.

Sarp Apak evlendi

Sarp Apak evlendi

Sarp Apak evlendi

Sarp Apak evlendi

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