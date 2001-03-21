Şebnem Bozoklu ayak parmaklarını kırdı

Güzelce kırdım parmaklarımı!

Ünlü oyuncu başına gelen ev kazasını sosyal medyadan takipçilerine böyle duyurdu.Görünmez kaza... Ünlü oyuncunun ayak parmakları kırıldı.

Bozoklu mesajını "Güleceğiz tabi, ya ne yapacaktık" diyerek tamamladı. Oyuncunun takipçileri de Bozoklu'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.Bazı takipçileri "bu küçük kazayla nazar çıktığını" ileri sürdü.

Oyuncu Şebnem Bozoklu, sol ayağının sargılı fotoğrafını "Dün gece önce kanepeye oradan sehpaya vurmak suretiyle güzelce kırdım sol ayağımın parmaklarını. Aferin bana. Yine şampiyon Şebo" notuyla paylaştı.