Şebnem Bozoklu ayak parmaklarını kırdı

Şebnem Bozoklu ayak parmaklarını kırdı
20.3.2017 - 13:24

Güzelce kırdım parmaklarımı!

Ünlü oyuncu başına gelen ev kazasını sosyal medyadan takipçilerine böyle duyurdu.Görünmez kaza... Ünlü oyuncunun ayak parmakları kırıldı.

Güzelce kırdım parmaklarımı

Bozoklu mesajını "Güleceğiz tabi, ya ne yapacaktık" diyerek tamamladı. Oyuncunun takipçileri de Bozoklu'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.Bazı takipçileri "bu küçük kazayla nazar çıktığını" ileri sürdü.

Güzelce kırdım parmaklarımı

 

Oyuncu Şebnem Bozoklu, sol ayağının sargılı fotoğrafını "Dün gece önce kanepeye oradan sehpaya vurmak suretiyle güzelce kırdım sol ayağımın parmaklarını. Aferin bana. Yine şampiyon Şebo" notuyla paylaştı.

 

 

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