Serdar Ortaç konserde fenalaştı

Yaşanan tüm bu gerginliklere rağmen sahneye çıkan Serdar Ortaç, konsere gelenleri eğlendirdi. Son şarkısını söylediği sırada fenalaşan Serdar Ortaç baygınlık geçirdi. Bu sırada koruma ve görevlilerin yardımıyla sahneden indirilen Serdar Ortaç, konser alanından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Serdar Ortaç'ın MS hastalığından dolayı fenalaştığı tahmin ediliyor. Serdar Ortaç’ın sahneden çıkarılışı ise mekanda bulunan bir kişi tarafından telefonla görüntülendi. Bir süre sonra mekandaki korumalar görüntü alınmasını engelledi. (Turgay Balcı-İHA)