Serdar Ortaç yakında baba oluyor

Serdar Ortaç yakında baba oluyor
24.3.2017 - 16:42

Bir süredir Amerika'da olan şarkıcı Arto, orada bulunan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinin bebek beklediklerini duyurdu.

Şarkıcı Arto Amerika'da Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan ile buluştuğu sırada görüntülü bağlanarak çiftin çocuk beklediğini duyurdu. İkili Arto'nun açıklamasını beden diliyle kabul etti, itiraz etmedi.

 Geçtiğimiz günlerde çiftin medyaya yansıyan bir fotoğrafında Ortaç'ın eşi Loughnan'ı göbeğinden öpmesi akıllara 'Chloe hamile mi' sorusunu getirmişti.

UZUN ZAMANDIR İSTİYORDU

Geçtiğimiz Aralık ayında Kuzey Kıbrıs'taki bir otelde konser veren Serdar Ortaç, sevenlerine içini dökerek; “6 yıldır Chloe ile birlikteyim, 2.5 yıldır da evliyiz. İlk günden beri çocuk isteğimi dile getirdim ama o her yıl 'seneye' diyor. 2017'de de çocuğum olmazsa biri kız diğeri erkek iki evlatlık alacağım. İnşallah çocuğum olur da evlatlığa gerek kalmaz.” demişti.

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