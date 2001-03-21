Seren Serengil: Mustafa Ceceli 12 milyon dolarlık evi nasıl aldı?

1.6.2017 - 09:09

Ceceli'nin satışa çıkarılan 12 milyon dolarlık evi nasıl aldığını sorgulayan Serengil "En fazla belediyelerde konsere giderdi" dedi.

Boşanma kararının ardından Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, oturdukları 12 milyon dolar değerindeki evi satışa çıkardı.

Duymayan Kalmasın programında Seren Serengil konu ile ilgili "Ceceli 12 milyon dolarlık evi nasıl aldı" sorusunu sorarak sadece belediyelerde konser veren birinin bu kadar kazancı nasıl elde ettiğini sorguladı.

Serengil şu ifadeleri kullandı;

"EN FAZLA BELEDİYELERE KONSERE GİDERDİ, HACI YA.."

"Bu adam bu paraları nasıl kazandı. Tamam büyün popçular kazanıyor ama Kanlıca'da böyle bir ev.. En fazla belediyelerde konsere giden arkadaş Mustafa Ceceli.. Hacı ya..

"SAÇINI EKTİRDİ, EV-ARABA ALDI.."

Eski evde ne kadar mutlulardı kim bilir.. Bunlar parayı kazanmadan mutlulardı. Parayı kazandı, saçını ektirdi, arabayı aldı, sosyetik kızlar falan işte bitti.. Ben inanamıyorum Ceceli'nin 12 milyon dolarlık evi olduğuna."

Seren Serengil: Ceceli 12 milyon dolarlık evi nasıl aldı
Ceceli'nin yaşadığı eski ev

Seren Serengil: Ceceli 12 milyon dolarlık evi nasıl aldı
Satışa çıkarılan 12 milyon dolarlık ev

Seren Serengil: Ceceli 12 milyon dolarlık evi nasıl aldı

Mustafa Ceceli o sözleri sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi, oğlunun annesi Sinem Hanım’dan 6 gün önce boşandı. Ceceli dün yaptığı açıklamada ise Selin İmer ile evleneceğini duyurdu.

1,5 ay önce Hülya Avşar'ın programına katılan Mustafa Ceceli bugün yaşadıklarını ekranlardan üstü kapalı itiraf etmiş.

Programda Avşar, Ceceli'ye "Evliliğin sürmesi mi, yoksa her zaman bulamayacağın aşk mı?" diye soruyor.

Ceceli ise, "Olması gereken aşkı seçmek. Bütün her şeyini bırakacağın, 'neyim varsa her şeyimi bıraktım sana geldim' diyeceğin aşk olmalı" diye yanıtlayarak çok önceden Selin İmer için eşini boşayacağının mesajını vermiş. Ünlü şarkıcının bu sözleri gün boyunca sosyal medyada paylaşıldı.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan Ceceli'nin dün Selin İmer ile evleneceğini duyurmasından sonra sanatçının fan'larından tepki yağdı. Kendilerine 'cecelist' adını veren hayranları Mustafa Ceceli hakkında sosyal medyada binlerce yorum yaptı. 12 saatte 20 bin tweet atıldı ve Ceceli Twitter'da TT oldu.

Mustafa Ceceli o sözleri sosyal medyayı salladı

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