Survivor yarışmasında kim elendi?

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor'da dün akşam yaşanan konseyde elenme adayı olarak ünlüler takımın Sedat, Pınar, Şahika ve Furkan aday olarak potaya çıkmış ve gözler halk oylamasına çevrilmişti. Adanın iyi performans gösteren iki yarışmacısı Sedat ve Furkan'ın potada oluşu gönüllüleri de şaşırtırken, 4 aday çıkması ve kişi sayısının giderek azalması artık yarışmacıları zorlayan bir unsur haline geldi. Survivor'da dün akşam Çılgın lakaplı yarışmacı Sedat Kapurtu rakiplerinden daha düşük SMS oyu alarak adaya veda etmek zorunda kaldı.

ADEM'DEN ARKADAŞLARINA BALIK JESTİ

Ödül oyunu kaybettikten sonra adaya mutsuz gelen ünlüler takımı karınlarını doyurmak için avlanmaya çıktı. Balık ağını eline alan Adem balığa çıktı ve olduça berekli bir avdan döndü. Takım arkadaşlarına da balık ikram Adem herkese balıkları paylaştırdı fakat Serhat ve İlhan balıkları almak istemedi. Bunun üzerine gene de ısrar edip balıkları bırakan Adem'e kısa bir süre sonra Furkan balıkları geri götürdü. Bu tavır karşısında oldukça sinirlenen Adem 'bu yaptığınız ayıp ikramı geri çeviriyorsunuz, bir tane balık tutmuşsunuz burda 25 tane balık var' dedi ve takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

SABRİYE VE ADEM'İN KIRGINLIKLARI UZUN SÜRMEDİ

Sabriye ve Adem yaşadıkları sert kavganın ardından karşılıklı konuşarak aralarındaki tatsızlığı bitirdiler. Adem'in barıştıktan sonra söylediklerini iki yarışmacıyı da güldürdü. Adem, sana sabredersem burdan çıkışta sevgi yumağı gibi gezerim diyerek Sabriye'ye takıldı.

GÖNÜLLÜLER SEVDİKLERİ İLE BULUŞTU

Gönüllüler dün akşam gerçekleşen ödül oyununu kazandı ve sevdiklerinden gelen mektupları okuma şansını elde ettiler. Mektuplar okunurken oldukça duygusal anlar yaşandı.

Sedat Kapurtu Kimdir?

Çılgın Sedat olarak tanınan Sedat Kapurtu aslen Sivaslıdır. 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynayarak spora yönelen Sedat Kapurtu'nın kardeşi Vedat Kapurtu (d.1978) da futbolla ilgilenmektedir. Futbol kariyerine nokta koyarak müzik alanında çalışmalar yapan Sedat Kapurtu'nun kardeşi ise profesyonel futbolcu olarak kalecilik yapmaya devam etmektedir.

Sedat Kapurtu, 4 sene Kadıköy Halk Eğitim merkezinde eğitim aldıktan sonra Şan bölümü okudu. Tar ve Cümbüş çalmaya başlayan Sedat Kapurtu'ya 17 yaşında hocası cümbüş hediye etmiştir. Hocasının aynı yıl vefat etmesinin ardından evlatları, cümbüşü babamızdan yadigar diyerek almışlardır. Çok iyi bir cümbüş ustası olabilecekken yaşadığı bu durumun ardından Sedat Kapurtu sazına küsmüş bu tarihin ardından cümbüşü eline hiç almamıştır. İyi bir müzik kulağına sahip olan Çılgın Sedat, bağlama, davul, bateri, klavye, kanun çalabilmektedir.

Müzik alanındaki yoğun temposunun yanı sıra spordan da geri durmayan Çılgın Sedat, yıllarca karate, kickbox, teakwando sporu ile ilgilenmeyi sürdürmüştür. 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da profesyonel futbolculuğa başlamıştır. 1 Temmuz 2011 tarihine kadar devam ettikten sonra futbola veda eden Çılgın Sedat, 2 sene Zeytinburnu’nda 3 sene de amatör olarak sürdürdüğü futbol hayatını noktaladı. Çılgın Sedat, aynı zamanda Muaythai hakemliği de yapmaktadır.

Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok meziyeti olan bir isimdir. Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi. Siraç (d.2006) adında bir engelli ve Yağız Kapurtu adında 2 oğlu vardır.

2014 yılında “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adında her pazartesi ekranlarda yer aldı. 2015 yılında eşi Özlem Kapurtu ile beraber sunuculuğunu İlker Ayrık’ın yaptığı “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasına katıldı. Çılgın Sedat, 2016 yılında Mersin'de “Club Çılgın” adı ile bir eğlence mekanı açmıştır. Yaklaşık 6 ay önce açtığı bu yer 11 Ekim 2016 tarihinde çıkan bir yangın neticesinde kül olmuştur.