Tarkan, imar mağduru oldu

Tarkan, imar mağduru oldu
21.3.2017 - 08:12

Ünlü sanatçı Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arsasının üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kavşak geçirdi. Tarkan itiraz etti ama sonuç değişmedi…

Tarkan'ın patronu olduğu H.İ.T.T. Müzik Prodüksiyon Şirketi'ne ait olan 5 bin 283 metrekarelik arazi için 2014'te istenilen imar planı değişikliği talebine İBB, 17 Mart günü son noktayı koydu.

Mevcut imar planına göre Tarkan'a ait arazinin 1720 metrekaresi çocuk bahçesi, 1150 metrekaresi yol, 2 bin 13 metrekaresi de konut yapılabilecek durumdaydı. İBB'den plan değişikliği talep eden Tarkan arazisine önce akaryakıt istasyonu sonra otel yapmak istedi. Her iki talebi de olumsuz yanıt aldı.

2016'da İBB, Tarkan'ın arazisi için başka bir proje geliştirdi. Tarkan'ın arazisine kavşak yapılması kararlaştırıldı. Plan değişikliği 13 Mayıs 2016'da onaylandı. Plana H.İ.T.T. Müzik adına itiraz edildi. İtiraz, 17 Mart tarihli İBB Meclis oturumunda oya sunuldu. Tarkan'ın itirazı reddedildi. (Sözcü)

Önceki Haber
MAGAZİN HABERLERİ
Sonraki Haber
Yorumları Oku (0)
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler

    Çok Okunan Haberler

    Son Yorumlanan Haberler
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Melek Baritoğlu
      ; ;