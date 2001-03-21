Tarkan servetine servet katıyor

Türkiye’nin gururu olan Megastar Tarkan, yeni albümünün hazırlıklarını tamamladı.

Uzun ve sıkı bir çalışmanın ardından yeni albüm çalışmalarını tamamlayan Tarkan’ın albüm çıkış tarihi de belli oldu. Okulların yaz tatiline gireceği gün olan 16 Haziran Cuma günü albüm satışları başlayacak olan Tarkan’ın hayranları o günü sabırsızlıkla bekliyor.

HAYRANLARI MERAK İÇİNDE

Yeni albüm çalışmaları sırasında şarkıların kısa melodilerini ve stüdyo çalışmalarını kısa videolar ve fotoğraflar halinde sosyal medya hesabından paylaşan Tarkan, hayranlarını meraklandırmaya devam ediyor.

YENİ İMAJINI GİZLİYOR

Geçtiğimiz akşam arabasıyla birlikte evine giderken görüntülenmemeye çalışan başarılı sanatçı, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Arabasının camından bile görüntü vermek istemeyen Tarkan’ın yeni projeler için imaj değiştirdiği akıllara geldi.

12 MİLYON LİRA ALACAK

Tarkan’ın yeni albüm ile birlikte hayranlarına bir müjdesi daha var. Bir GSM firması ile yaptığı reklam anlaşması nedeniyle oynayacağı bir reklam ile karşımıza çıkacak olan Tarkan bu anlaşmayı tam 12 milyon lira karşılığında imzalamış. Anlaşma gereği hem reklamı çekilecek olan Tarkan, hem de bir dizi konser verecek.