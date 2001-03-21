Tatlıses televizyonlara geri dönüyor

Tatlıses televizyonlara geri dönüyor
13.6.2017 - 13:44

Yapımcılar İbrahim Tatlıses'in "çocuklarımla program yaparım" şartını kabul etti. Bir dönemin efsanesi "İbo Show", "İbo, İdo, Dilo Show" olarak ekranlara dönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Huber Köşkü'nde sanat dünyasına verdiği iftara İbrahim Tatlıses de katıldı.

ECE ERKEN PAYLAŞIMIYLA İŞARETİ VERDİ

İbrahim Tatlıses'in masasına giden Ece Erken, türkücüyle çekildiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı. Ece Erken paylaşımına "Benim canım o canım... Her programımda yanımda olmuştur, hep desteklemiştir... Allah razı olsun. Bomba gibi geliyor İbrahim Tatlıses" notunu ekledi.

Ece Erken'in paylaşımına eklediği not, İbrahim Tatlıses yeniden "İbo Show"a başlıyor yorumuna neden oldu.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret