Tesettüre giren Meryem Üzerli hayranlarını şaşırttı

Tesettüre giren Meryem Üzerli hayranlarını şaşırttı
21.3.2017 - 01:09

Tesettüre giren Meryem Uzerli'nin paylaşımı rekor kırdı

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde rol alan Meryem Uzerli Suudi Arabistan'a gideceği için tesettüre girdi.Türkiye’de oynadığı dizi ve sinemalarda gür ve uzun sarı saçları ile görmeye alıştığımız Uzerli, tesettürlü videosunu Instagram sayfasından paylaştı. Videoyu görenler ilk olarak güzel yıldızın kapandığını ve tesettüre girdiğini düşündü ama gerçek öyle değildi.

Meryem Uzerli\'nin tesettürlü videosu sosyal medyayı salladı

Türkiye'de ilk olarak Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan son olarak ise ATV ekranlarında yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde oynayan Meryem Uzerli, 3 günlük Suudi Arabistan ziyareti için başörtüsü taktı.

ARAPLAR ÇOK BEĞENDİ

Başını kapatıp Instagram hesabından bu geziyi haber veren güzel yıldız, hayranlarının büyük beğenisini aldı. Güzel yıldızın ülkelerine geleceği haberi Arap hayranlarını çok sevindirdi.

meryem-üzerli-tesettür

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