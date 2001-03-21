Tülin Şahin'in boşanma nedeni belli oldu

Tülin Şahin'in boşanma nedeni belli oldu
3.6.2017 - 13:49

Tülin Şahin’in eski eşi 12 yıllık evliliklerinin bitme sebebini ilk kez açıkladı!

Tülin Şahin’in eski eşi 12 yıllık evliliklerinin bitme sebebini ilk kez açıkladı!

Televizyoncu Memet Özer, 2005 yılında evlendiği ve geçtiğimiz ay boşandığı Tülin Şahin'le ilgili konuştu.

Tülin Şahin’in eski eşi 12 yıllık evliliklerinin bitme sebebini ilk kez açıkladı!

Posta'nın haberine göre, Memet Özer, eski eşi Tülin Şahin'le ilişkileri hakkında, "Metal yorgunluğu yaşıyorduk. Son zamanlarda anlaşamıyorduk.

Tülin Şahin’in eski eşi 12 yıllık evliliklerinin bitme sebebini ilk kez açıkladı!

Bu yüzden ayrıldık. Zaman içinde anlaşamadığımız konular arttı, zaten çok farklı iki insanız. Asıl sebep bu" dedi.

Tülin Şahin’in eski eşi 12 yıllık evliliklerinin bitme sebebini ilk kez açıkladı!

"TÜLİN KONTROL TUTKUNU"
"Huzura, kendimize dönmeye ihtiyacımız vardı" diyen Özer, dedikoduların altında, yıpranarak ilişki sürdürmelerinin bir anlamı olmadığını söyledi.

Tülin Şahin’in eski eşi 12 yıllık evliliklerinin bitme sebebini ilk kez açıkladı!

Aradaki yaş farkının ayrılıkla ilgisi olmadığını vurgulayan Özer, "Tülin hayata çok iş odaklı bakar, kontrol tutkunu. Her şeyi çok fazla ciddiye alır.

Tülin Şahin’in eski eşi 12 yıllık evliliklerinin bitme sebebini ilk kez açıkladı!

Ben öyle değilim, daha keyif adamıyım. Arkadaşlarım var, sosyal olmayı seviyorum. Aramızdaki temel fark buydu. Benim gibi daha rahat bir adamın kontrol bağımlısı bir kadınla devam etmesi en büyük meseleydi.Yoksa biz aşık olarak evlendik. Gerçi Tülin'in çalışma şartları da bunu gerektiriyordu, suçlamıyorum" açıklamasını yaptı.

 

Önceki Haber
MAGAZİN HABERLERİ
Sonraki Haber
Yorumları Oku (0)
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler

    Çok Okunan Haberler

    Son Yorumlanan Haberler
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Melek Baritoğlu
      ; ;