Tülin Şahin'in boşanma nedeni belli oldu

Tülin Şahin’in eski eşi 12 yıllık evliliklerinin bitme sebebini ilk kez açıkladı!

Televizyoncu Memet Özer, 2005 yılında evlendiği ve geçtiğimiz ay boşandığı Tülin Şahin'le ilgili konuştu.

Posta'nın haberine göre, Memet Özer, eski eşi Tülin Şahin'le ilişkileri hakkında, "Metal yorgunluğu yaşıyorduk. Son zamanlarda anlaşamıyorduk.

Bu yüzden ayrıldık. Zaman içinde anlaşamadığımız konular arttı, zaten çok farklı iki insanız. Asıl sebep bu" dedi.

"TÜLİN KONTROL TUTKUNU"

"Huzura, kendimize dönmeye ihtiyacımız vardı" diyen Özer, dedikoduların altında, yıpranarak ilişki sürdürmelerinin bir anlamı olmadığını söyledi.

Aradaki yaş farkının ayrılıkla ilgisi olmadığını vurgulayan Özer, "Tülin hayata çok iş odaklı bakar, kontrol tutkunu. Her şeyi çok fazla ciddiye alır.

Ben öyle değilim, daha keyif adamıyım. Arkadaşlarım var, sosyal olmayı seviyorum. Aramızdaki temel fark buydu. Benim gibi daha rahat bir adamın kontrol bağımlısı bir kadınla devam etmesi en büyük meseleydi.Yoksa biz aşık olarak evlendik. Gerçi Tülin'in çalışma şartları da bunu gerektiriyordu, suçlamıyorum" açıklamasını yaptı.