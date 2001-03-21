Tülin Şahin'in kocası çapkınlıkta yakalanınca bastı küfürü

27.5.2017 - 13:26

Tülin Şahin'in eski kocası öyle şeyler söyledi ki!..

Tülin Şahin'in eski kocası öyle şeyler söyledi ki!

Tülin Şahin'le ihanet iddiaları yüzünde boşanan Memet Özer, önceki gece çapkınlık turunda yakayı ele verdi. Alkolünde etkisiyle ayakta duramayan sunucu, etrafa küfürler savurarak tepki gösterdi.Bir televizyon kanalında yemek programı yapan Memet Özer, önceki gece esmer bir güzelle objektiflere yakalandı. Tülin Şahin ile olaylı bir boşanma yaşayan Özer, yanındaki kadın ile görüntülendiğinde küplere bindi.

Tülin Şahin'in eski kocası öyle şeyler söyledi ki!

Yürürken sendeleyen ve konuşmakta güçlük çeken Özer, boşanma ile ilgili sorulara, "Biz anlaşarak boşandık. Kavga etmedik, ihanet de yok" yanıtını verdi.

Tülin Şahin'in eski kocası öyle şeyler söyledi ki!

Özer'in etrafını saran çalgıcılar, sunucunun sinirinden nasibini aldı. Çalgıcıyı yanına çağıran Özer, küfürler etti. Hızını alamayan sunucu, görüntü alan kameramanlara da küfürler savurdu. Memet Özer kameralar ile uğraşırken mekandan birlikte eğlendiği esmer güzel ise koşar adım uzaklaşmak istedi.

Tülin Şahin'in eski kocası öyle şeyler söyledi ki!

Hızla yürürken bir yandan da "Memet arkamdan geliyor musun?" diyerek seslenen kadın, "Ben Memet'in nikah şahidiyim" demekle yetindi. Özer, birlikte eğlendiği kadın için "Hanımefendi benim samimi arkadaşım" demekle yetindi.

KÜFÜRLERİNİ HATIRLAMADI

Yanındaki esmer güzelin taksiye binerek kaçmasının ardından Özer, başka bir mekana girerek ayılmayı bekledi. Kahve içen ve kendine gelmeye çalışan sunucu, yaklaşık bir saat kaldığı mekandan çıkmak istediğinde yine gazetecilerin ablukasına yakalandı.

Kapıya yanaştırılan taksiye binmek isteyen Memet Özer, bir saat önce ettiği küfürlerin sebebinin sorulmasına, "Ben küfür mü etmişim? Küfür etmedim" dedi. Bir saat önce söylediklerini hatırlamayan Özer, bindiği taksi ile Beyoğlu'ndan ayrıldı.

Kaynak: Milliyet

 

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