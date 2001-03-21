Ünlü çift nikah hazırlığında

Ünlü çift nikah hazırlığında
8.6.2017 - 21:09

Evlilik kararı alan ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in nikah töreni 29 Haziran’da Sait Halim Paşa Yalısında gerçekleşecek.

9 Mart’ta nişanlanarak evlilik kararı alan ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ı makamında ziyaret etti. Düğün davetiyelerini bizzat Başkan Hazinedar’a takdim eden çiftin nikahını da Başkan Hazinedar kıyacak.

Ünlü çiftin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hazinedar, 29 Haziran için evlilik kararı alan ünlü çiftimizden şimdiden 3 çocuk sözü aldığını belirtti. Son derece samimi ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Hazinedar ünlü çifte rengarenk Beşiktaş kitabı hediye etti.

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