Ünlü manken tutuklandı

29.5.2017 - 13:40

Manken Elif Aksu, tatile çıktığı İbiza’da sevgilisinin 500 bin Euro’luk Ferrari’si ile kaza yaptı. Kokain kullandığı belirlenen güzel model, kefaletle serbest kaldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Türk asıllı Avusturyalı manken Elif Aksu, İbiza'da trafik kazazı yaptı. Ortalığı birbirine kattı. Suudi asıllı İngiltere vatandaşı erkek arkadaşıyla tatile giden güzel model, önceki akşam alkol alıp, kokain kullandı. Ardından sevgilisinin 500 bin Euro'luk Ferrari'sine atladı. Gaza bastı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Aksu, yoldan çıktı. Kaza yaptı.



KAZANIN ARDINDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Sonra da özel jetiyle kaçmaya çalıştı. Ancak polis tarafından yakalandı. Hem uyuşturucudan hem de ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı. Erkek arkadaşı ise Elif'in mahkemeye dahi çıkarılmasını beklemeden uçağına atlayıp Londra'ya kaçtı.

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