Ünlü oyuncu bordo bereli eğitimi aldı

Limon Film’in yapımcılığını, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini üstlendiği, Süleyman Çobanoğlu’nun senaryosunu yazdığı 'Savaşçı' dizisi, FOX TV'de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atıksoy, Murat Serezli, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Hakan Dinçkol, Bahadır Vatanoğlu, Alican Albayrak ve Doğan Bayraktar’ın yer aldığı 'Savaşçı' dizisinin çekimleri son hız devam ediyor.

Dizide Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan Kılıç Timi, sahnelerin daha gerçekçi olması için Özel Harekat’tan emekli kıdemli albay Şevket Şen’den bir hafta boyunca eğitim aldı. Mental eğitime tabi tutulan Kılıç Timi, silah tutuş ve atış tekniklerini de öğrendi.

10 KİLO VERDİ

Dizide 'Yüzbaşı Kağan Bozok' karakteriyle izleyiciyle buluşacak olan Berk Oktay, rolü için 10 kilo verdiğini açıkldı.

Rolleri gereği fit kalmalarını gerektiğini düşünen tüm Kılıç Timi de formda kalmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Bordo Bereliler'e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı dizisi, yakında fox tv'de yayınlanacak.