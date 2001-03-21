Ünlü oyuncu seyyar satıcılık yapıyor

26.5.2017 - 00:57

Uzun yıllar ‘Çılgın Bediş’ dizisinde ‘Abdül’ü canlandıran Abdülhamit Danışır, trafikte namaz kitabı satarken görüntülendi. Oyuncu “Yıllardır hiç iş gelmiyor, ben de ekmeğimi böyle kazanıyorum” dedi.

Birçok önemli filmde rol alan ancak yaşlandıklarında sefil bir hayat süren Yeşilçam oyuncularına bir yenisi daha eklendi. 'Balkan Balkan' ve 'Sarı Mercedes' gibi filmlerde oynayan, fenomen dizi 'Çılgın Bediş'te canlandırdığı 'Abdül' karakteri ile uzun yıllar televizyonda olan Abdülhamit Danışır'ın da kötü bir hayat yaşadığı ortaya çıktı. Danışır, önceki gün Beşiktaş Stadı'nın önünde namaz kitabı dağıtıp vatandaşlardan sadaka alırken görüntülendi. Oyuncu, ayaküstü durumunu soran gazeteciye "Bana yıllardır hiçbir iş gelmiyor. Ben de ekmeğimi buradan kazanmaya çalışıyorum. Herkes sesimizi duysun" diye konuştu.  (Günaydın)

 

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