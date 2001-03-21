Ünlü şarkıcının ölüm haberi şok etti

Ses sanatçı Onur Akay, 80'li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olan 54 yaşındaki Devran Çağlar'ın, Almanya'da hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak Akay, sosyal medya hesabının hacklendiğini söyledi.

Bir döneme damgasını vuran şarkıcılardan Devran Çağlar'ın, uzun süredir yaşadığı Almanya’da kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Acı haberi Twitter hesabından duyuran Onur Akay, "Sanatçı arkadaşım Devran Çağlar, yıllardır yaşadığı Almanya'da kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede vefat etti. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Devran Çağlar'ın menajeri de söz konusu haberin doğru olmadığını, ünlü şarkıcının hayatta olduğunu söyledi.

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Devran Çağlar; 1 Ocak 1963 yılında Adana’da dünyaya geldi. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Devran Çağlar, 3 sinema filminde de rol aldı. Rol aldığı sinema filmleri; Acılar İçinde, İtirazım Var ve Bir Kadın Yüzünden. Devran Çağlar’ın, "Eşref Kolçak'ın reddettiği oğlu olduğunu" söylemesi ile birçok spekülasyon ortaya çıktı. Ünlü sanatçı Eşref Kolçak ise bu iddiayı yalanladı.