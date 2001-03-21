Ünlü yıldızın elbisesinin yırtmacı aılınca...

Ünlü yıldızın elbisesinin yırtmacı aılınca...
8.6.2017 - 01:16

Moda dünyasının Oscar'ı olarak nitelendirilen CFDA Ödülleri'ne kolsuz, göğüs dekolteli ve çiçekli bir elbise ile katılan oyuncu Brooke Shields, yırtmacını açıp altındaki pantolonu gösterdi.

CFDA Ödülleri önceki akşam New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye katılan ünlüler, kırmızı halıda şıklık yarışına girdi. Adından en çok söz ettiren kişi ise Brooke Shields oldu.

Kolsuz, derin göğüs dekolteli ve çiçekli bir elbise tercih eden 52 yaşındaki oyuncunun, ilk bakışta son derece iddialı görüntü sergileyen bir de yırtmacı vardı. Ancak Shields, elbisesinin yırtmacını açında ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Kıyafetini siyah dar bir saten pantolonla tamamlayanABD'li aktris, kırmızı halıda uzun süre poz verdi.

Haberin Fotoğrafları
Ünlü yıldızın elbisesinin yırtmacı aılınca... Ünlü yıldızın elbisesinin yırtmacı aılınca... Ünlü yıldızın elbisesinin yırtmacı aılınca... Ünlü yıldızın elbisesinin yırtmacı aılınca...
Haberin fotoğrafları için tıklayınız
Önceki Haber
MAGAZİN HABERLERİ
Sonraki Haber
Yorumları Oku (0)
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler

    Çok Okunan Haberler

    Son Yorumlanan Haberler
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Melek Baritoğlu
      ; ;