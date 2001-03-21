Ünlü yıldızın elbisesinin yırtmacı aılınca...

Moda dünyasının Oscar'ı olarak nitelendirilen CFDA Ödülleri'ne kolsuz, göğüs dekolteli ve çiçekli bir elbise ile katılan oyuncu Brooke Shields, yırtmacını açıp altındaki pantolonu gösterdi.

CFDA Ödülleri önceki akşam New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye katılan ünlüler, kırmızı halıda şıklık yarışına girdi. Adından en çok söz ettiren kişi ise Brooke Shields oldu.

Kolsuz, derin göğüs dekolteli ve çiçekli bir elbise tercih eden 52 yaşındaki oyuncunun, ilk bakışta son derece iddialı görüntü sergileyen bir de yırtmacı vardı. Ancak Shields, elbisesinin yırtmacını açında ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Kıyafetini siyah dar bir saten pantolonla tamamlayanABD'li aktris, kırmızı halıda uzun süre poz verdi.