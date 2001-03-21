Usta sanatçı Ali Osman Akkuş hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin önemli seslerinden sanatçı Ali Osman Akkuş, 66 yaşında yaşamını yitirdi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK



Türk Sanat Müziği'nin önemli seslerinden sanatçı Ali Osman Akkuş, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllar TRT'de ses sanatçısı olarak görev yapan Akkuş, yarın Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.



ALİ OSMAN AKKUŞ KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Ali Osman Akkuş, 1951 yılında Çorum'da doğdu. 1981 yılında TRT'nin açtığı sınavı kazanan Akkuş, Ankara Radyosu'nda göreve başladı. Yaklaşık 40 yıllık sanat yaşamında, Türk müziği repertuarına önemli katkılarda bulunan Akkuş, 3 albüme de imza attı. 2016 yılında TRT'den emekli olan Akkuş, evli ve 2 çocuk babasıydı. Ali Osman Akkuş, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle, bir süredir tedavi görüyordu. Akkuş'un cenazesi, Kocatepe Cami'nde yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.