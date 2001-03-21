Yavuz Seçkin'den ilginç Bülent Ersoy paylaşımı

"Bülent Ersoy'u Hindistan'da yılan ısırdı" şeklindeki haber sosyal medyayı salladı. Komedyen Yavuz Seçkin, "ünlü sanatçının çığlık atarak yardım istediği ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı" belirtilen olayla ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.

Haziran ayında bir özel bir televizyon kanalında yayınlanacak olan ‘Dünya Güzellerim' adlı programın çekimleri için Hindistan’da bulunanh Bülent Ersoy'un, aynı programda yer alan ünlü oyuncu Banu Alkan’a sinirlendiği sırada yılan tarafından ısırıldığı iddia edildi.

Bülent Ersoy'un çığplık atması üzerine yardıma koşan set çalışanlarının, yılanı yakalayıp öldürdüğü belirtildi. Sol bacağında şişkinlik ve kızarıklık oluşan usta sanatçının, set doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

"HER İKİSİNE DE BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Ersoy’u yılan ısırdı" iddiasını inandırıcı bulmadı. Komedyen Yavuz Seçkin'in ise yılana 'geçmiş olsun' dileğinde bulunması dikkati çekti.

Yavuz Seçkin, twitter hesabından gülücük emojisi ile birlikte, "Bülent Ersoy'u Hindistan'da yılan sokmuş. Her ikisine de büyük geçmiş olsun" mesajını yayımladı.