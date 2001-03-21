Yemeksepeti'nin sahibi Nevzat Aydın boşandı

Yemeksepeti'nin sahibi Nevzat Aydın boşandı
22.3.2017 - 10:54

Yemeksepeti'nin kurucusu olan ve CEO'luk görevini halen devam ettiren Nevzat Aydın, 6 yıllık evliliğini bitirdi.

Yemeksepeti'ni 2 yıl önce yaklaşık 600 milyon dolara Alman Delivery Hero'ya satan Nevzat Aydın'ın özel hayatında işler yolunda gitmedi.

6 YILDIR EVLİYDİ

6 yıldır evli olan Nevzat Aydın, geçtiğimiz ay bu birlikteliğine son noktayı koydu.

PARA SAADET GETİRMEDİ

Konuyla ilgili detayları Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt yazdı.

Cankurt'un yazısından bir kısım; "Kurucusu olduğu ve halen CEO'luğuna devam ettiği Yemeksepeti'ni iki yıl önce 589 milyon dolara Delivery Hero'ya satan Nevzat Aydın'a, bu para maalesef saadet getirmedi.

 TEK CELSEDE BOŞANDI

Öğrendim ki; 2011 yılında Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde dillere destan bir düğünle evlendiği Melis Pekand ile altı yıllık evliliği, geçen ay tek celsede bitmiş.

EŞİNİ MUTLU EDEMEDİ

Satıştan kazanılan paranın 27 milyon dolarını 114 çalışanı arasında paylaştıran ve çalışanlarının yanı sıra herkesin kalbini kazanan Nevzat Aydın, bir tek eşini mutlu edememiş gibi gözüküyor. Dubrovnik'teki düğünleri için kesenin ağzını açan, misafirlerini kiraladığı özel uçak ile götüren Nevzat Aydın'ın eşinin üzerine titrediğini duyuyordum."

Önceki Haber
MAGAZİN HABERLERİ
Sonraki Haber
Yorumları Oku (0)
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler

    Çok Okunan Haberler

    Son Yorumlanan Haberler
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Melek Baritoğlu
      ; ;