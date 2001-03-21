Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Nimet Alp hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Nimet Alp hayatını kaybetti
22.3.2017 - 15:57

Yeşilçam'ın 1950'li yıllarına damga vuran oyuncu 88 yaşındaki Nimet Alp hayatını kaybetti.

 Yeşilçam'ın 'Gecekondu Yosması' adıyla damgasını vuran 1950'li yılların gözde dansözlerinden 88 yaşındaki Nimet Alp yaşamını yitirdi.

YATAĞINDAN DÜŞTÜ

Merkez Mezitli İlçesi'ndeki Bahar Yaşlı Bakım Merkezi ve Huzurevi'nde kalan Nimet Alp, iddiaya göre dün akşam saatlerinde yatağından düştü.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Alp, yolda yaşamını kaybetti. Alp'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Erdemli İlçesi'nde toprağa verilecek olan Nimet Alp, 'Gecekondu Yosması' filmiyle şöhreti yakaladıktan sonra 'Yetim Yavrular', 'Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar', 'Öp Babanın Elini' gibi çok sayıda filmde dans edip oyunculuk yapmıştı.Zeki Müren, Fikret Hakan, Eşref Kolçak, Adile Naşit gibi isimlerle de filmlerde rol aldı.

NİMET ALP KİMDİR?

Erdemli İlçesi'nde toprağa verilecek olan Nimet Alp, 'Gecekondu Yosması' filmiyle şöhreti yakaladıktan sonra 'Yetim Yavrular', 'Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar', 'Öp Babanın Elini' gibi çok sayıda filmde dans edip oyunculuk yapmıştı.

Nimet Alp, usta sanatçılar Zeki Müren, Fikret Hakan, Eşref Kolçak ve Adile Naşit'le de filmlerde rol aldı.

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