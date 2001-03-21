Yılmaz Erdoğan: Eser pavyon açmış

Yılmaz Erdoğan, ‘Münaşaka’ adlı gösterisini önceki akşam Zorlu PSM’de sahneledi. Ünlü oyuncu, gecede öğrencisi Eser Yenenler’i diline doladı.

BKM Mutfak oyuncularından Eser Yenenler, geçtiğimiz haftalarda Levent’teki villası ve o villada verdiği partilerle gündemdeydi. Bu durum, Yılmaz Erdoğan’a espri malzemesi oldu. Önceki akşam “Münaşaka” adlı gösterisiyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahneye çıkan oyuncu, öğrencisine laf attı. Erdoğan’ın “Benim çıraklar bu aralar çok meşhur. Duydum ki Eser pavyon açmış. Oysa bana ev tuttum demişti” sözleri seyirciyi güldürdü.