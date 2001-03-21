'Hayat Şarkısı' dizisi final yapıyor

Yayınlanmaya başladığı günden bu tarafa hedeflediği izleyici kitlesine ulaşamayan 'Hayat Şarkısı' dizisi mayıs ayının sonunda final yapacak.

Kanal D ekranlarının iddialı dizilerinden 'Hayat Şarkısı'ndan hayranları için üzücü haber geldi. Salı günleri 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle mücadele eden 'Hayat Şarkısı'nın pazar günü ekrana geleceği açıklanmıştı.

HAYRANLARI ÜZGÜN

Dizinin yayın gününün değişmesiyle yıkılan hayranları bir şok daha yaşadı. Daha önce Hayat Şarkısı adlı dizinin yapımcısı tarafından erken final yapmayacakları duyurulmuştu.

YÖNETMEN AÇIKLADI

Ancak dizinin yönetmeni Cem Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mayıs sonunda dizinin ekranlara veda edeceğini açıkladı.

İşte Karcı'nın o paylaşımı;