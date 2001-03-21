'Kim Milyoner Olmak İster'de son saniye şoku

'Kim Milyoner Olmak İster'de son saniye şoku
10.6.2017 - 00:55

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışma tarihine geçecek bir olay yaşandı.

27 yıldır Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda keman çalan Tangör Ertaş'a, "Oturan Adamlar, Baloncu ve Paris'te Bir Sokak Tabloları ile ünlü ressam kimdir?" sorusu yöneltildi.

Tereddütte kalan Yarışmacı, önce 'telefonla joker' hakkını kullandı. Arkadaşının cevap verememesi üzerine sürenin bitmesine 5 saniye kala 'yarı yarıya joker' hakkını da kullandı.

'SON KARARIM' DEMEDİ!

'Fikret Mualla' şıkkı üzerinde karar kılan Tangör Ertaş, doğru cevabını vermesine karşın "Son kararım" demekte geç kaldı. Süre bittiği için elenen ve büyük hayal kırıklığı yaşayan yarışmacı, bin TL'lik ödülle stüdyodan ayrıldı.

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