'Recep İvedik 5'ten bir rekor daha

21.3.2017 - 00:44

'Recep İvedik 5', adım adım "en çok izlenen Türk filmi" rekorunu kırmaya gidiyor.

Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik 5' filmi, gişe rekorlarına doymuyor...

Şahan Gökbakar da her rekoru sosyal medya hesabından duyurmaya devam ediyor...

Recep İvedik 5 filmi, beş haftada tam 6 milyon 666 bin kişi tarafından izlenerek yeni bir rekora imza attı...

Recep İvedik 5'in "En çok izlenen Türk filmi" rekorunu kırmak için bir haftada 340 bin seyirci daha bulması gerekiyor...

Şahan Gökbakar yeni rekoru Instagram hesabından duyurdu.

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