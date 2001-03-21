13 yıllık televizyoncu simitçi oldu

23.3.2017 - 01:28

Geçtiğimiz yılbaşında Ekonomi Müdürü olarak görev yaptığı 360 TV ile yollarını ayıran Uyanış Tuğtaş Bayar, Simit Sarayı'nın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine getirildi.

Yıllarca çeşitli kanallarda ekonomi programları yapan deneyimli gazeteci simitçi oldu!

Geçtiğimiz yılbaşında Ekonomi Müdürü olarak görev yaptığı 360 TV ile yollarını ayıran Uyanış Tuğtaş Bayar, Simit Sarayı'nın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine getirildi.

Uyanış Tuğtaş Bayar, Yeditepe Üniversitesi Radyo - TV - sinema bölümünden mezun oldu. BahçeşehirÜniversitesi'nde İşletme üzerine Yüksek Lisans yapan Uyanış Tuğtaş Bayar, 13 yıldır medyada aktif olarak çalıştı. Skyturk, Show TV'de çalışan,  son olarak (Skyturk)360 TV'de Ekonomi Müdürü olan Bayar, yılbaşında 360 TV'den ayrılmıştı. (Medyaradar)

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