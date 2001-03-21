Abdurrahman Dilipak : Fehmi Koru'nun can güvenliğini sağlayın

Ertuğrul Akbay’dan sonra son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Fehmi Koru’yla ilgili bir bomba iddia da gazeteci Abdurrahman Dilipak’tan geldi. Dilipak Koru için; ”İşin başından beri sistemin bir parçasıydı konuşursa çok şey değişir” dedi.

Abdurrahman Dilipak, son günlerde sıkça konuşulan gazeteci Fehmi Koru hakkında mesaj paylaştı.

Dün Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay, Koru için akıllara zarar bazı iddialarda bulunmuştu .Akbay’dan sonra Fehmi Koru’ya bir darbe de içinde yer aldığı muhafazakar mahalleden, Abdurrahman Dilipak’tan geldi.



KONUŞURSA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Fehmi Koru hakkında uzun süre tartışılacak bir iddiayı gündeme getirerek Koru’nun en başından beri sistemin adamı olduğunu, konuşursa çok şeyin değişeceğini savundu.



EN BAŞINDAN BERİ SİSTEMİN BİR PARÇASIYDI

Dilipak sosyal medya hesabı twiter üzerinden “Fehmi Korunun işi zor. İşin başından beri sistemin bir parçası idi. O gider mi, konuşur mu bilmem. Konuşursa çok şey değişir.



CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI GEREKİR

Fehmi deşifre edilirse can güvenliğinin sağlanması gerekir. Yoksa işi zor.” diye mesaj attı. Korunun, Dilipak’a ne cevap vereceği ise merak konusu.