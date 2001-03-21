Acun Ilıcalı koltuğunu bakın kime kaptırdı

29.5.2017 - 00:57

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Acun Ilıcalı, son fotoğrafıyla gülümsetti.

Acun Ilıcalı yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor için Dominik'te bulunurken Türkiye’deki işleri de bir yandan devam ediyor.

Sosyal medya hesabından genelde ada halleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Acun Ilıcalı, bu defa İstanbul’daki iş yerinden çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Koltuğunda uyuklamakta olan bir kedinin fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı bu eğlenceli kareye; “Ben yokken Acun Medya’da koltuğum kapılmış” notunu düştü.

 

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