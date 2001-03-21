Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı

3.6.2017 - 16:10

Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yücel gözaltında..

Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yücel gözaltında

NE OLMUŞTU

Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel  Iğdır'da gözaltına alınmıştı. Gözaltını sosyal medya hesabından duyuran İlker Yücel, “Berat Albayrak'ın (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı) Aydınlık'a hakaret eden tekzibini yayımlamadığımız için Iğdır'da gözaltına alındım.” diye yazdı.

İlker Yücel Odatv'ye gözaltı sürecini anlattı. "Gülgün Feyman ve Gülsüm Tuncer’le birlikte Iğdır’daydık iki gündür. İkisi uçağa alındı, beni almadılar." diyen Yücel, "Sonradan öğrendim dosyayı. Berat Albayrak’ın bir tekzibini yayınlamamıştık 2014 yılında. O da tekzip bize hakaret içeriyordu." ifadelerini kullandı.

Yücel, Odatv'ye yaptığı açıklamaların devamında şöyle dedi:

 

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