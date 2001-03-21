Cihan Haber Ajansı'nın müdürü kaçarken sınırda yakalandı

Cihan Haber Ajansı'nın satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Beytullah Demir, Sarp sınır kapısından yurtdışına firar etmek üzereyken yakalandı. Demir hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Beytullah Demir'in, hakkında açılacak soruşturmalara karşı kendisini güvence altına almak için mal varlığını akrabalarına devrettiği ve yakalandığı sırada devrettiği firmalara ait vekâletnameler ve kaşelerin ele geçirildiği iddianamede yer aldı. Zaman'a kayyum atanmasından sonra ise buradaki müşterilerin Demir'in sahibi olduğu Optimist Medya'ya aktarıldığı tespit edildi.



SÖZCÜ VE NOKTA'YA 3 TUTUKLAMA

Öte yandan, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli,dün nöbetçi hâkimliğe sevk edildi. Ulu ve Olgun tutuklandı, Yücekaleli serbest bırakıldı. Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan da tutuklandı.