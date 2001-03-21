Çocuklarınızı Youtube çizgi filmlerinden uzak tutun

YouTube'da yayınlanan çizgi filmlerde çocuklar için rahatsız edici ve uygunsuz içerikler tespit edildi.

Gazeteci Laura June üç yaşındaki kızının izlediği Peppa Pig isimli çizgi filmin bir bölümünde denk geldiği sahneden rahatsız oldu. Sahnede elinde büyük bir iğneyle bir dişçinin Peppa'nın dişlerini çektiği görülüyor. June, "Peppa sadist bir dişçide ağlayıp bağırıyordu. Ve üç yaşındaki bir çocuğun seyretmemesi gereken bir çizgi filmdi" diyor.

Bu olay üzerine konuya dair bir haber hazırlayan BBC Trending, bu şekilde olan bir çok içerik tespit etti. Bu içerikler Disney filmi Frozen, Minions, Doc McStuffins, Thomas ve Arkadaşları gibi pek çok çizgi film karakterini barındırıyor. Videoların bazıları çizgi filmlerin parodisi ve yetişkin kitlelere hedefliyor. Bazılarıysa gerçek çizgi filmlerin karakterlerinin başka çizgi filmlerde ancak çocuklar için tehlikeli olmayacak biçimde kullanıldığı videolar.

"ŞİDDET ve TUVALET MİZAHI"

Kanalın açılış ekranında sevimli bir çocukla Peppa Pig, Thomas ve Arkadaşları, Biskui Canavarı, Mickey ve Minnie Fare ve Frozen filminden Elsa görülüyor. Ancak kanalın "Frozen Elsa büyük sümük", "Çıplak Hulk pantolonunu kaybetti", "Kanlı Elsa", "Örümcek Adam Elsa'nın kolunu kırdı" gibi video başlıkları var. Habere göre videolarda çizgi filmlerle şiddet ve tuvalet mizahı işleniyor.

EBEVEYNLER NE DÜŞÜNÜYOR?

London School of Economics üniversitesinde internet üzerinden çocuk güvenliği uzmanı, sosyal psikoloji profesörü Sonia Livingstone bir ebeveynin YouTube'a güvenmesinin meşru olduğunu söyledi. Livingstone, "Bence pek çok ebeveyn YouTube'a güveniyor. 10 dakikalığına telefonla konuşurken çocuğunu oyalamak için kullanıyor. Eğer YouTube güvenilir bir marka olmak istiyorsa o zaman güvenlik ayarları yapılmalı" dedi. Livingstone, "Tüm dünya için bunu izlemek istemyiz. Bu malzemelerin çoğu mizahı, yaratıcı ve rahatsız edici ama ifade özgrülüğü kapsamında. Bize gereken çocukların güvenliği" dedi.

YOUTUBE KANALLARI YÖNETİCİLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Haber kapsamında iletişime geçilmeye çalışılmasına rağmen hiç bir Youtube kanalı yöneticisinin konuşmak istemediği belirtildi.

YOUTUBE'DAN AÇIKLAMA

YouTube'tan ise bir açıklama geldi. O açıklamad aşu ifadeler yer alıyor: "Geri dönüşleri ciddiye alıyoruz. Sorunlu içeriklere dikkatimizi çeken kişileri önemsiyoruz ve bir videoyu şikayet etmeyi kolaylaştırıyoruz. Şikayet edilen videolar incelendikten sonra eğer uygun değilse saatler içerisinde kaldırılıyor. Daha fazla sınır isteyen ebeveynlere uygulamada ara özelliğini kapatmalarını tavsiye ediyoruz."