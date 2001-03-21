Cumhuriyet, PKK'nın sesi oldu

Cumhuriyet, PKK'nın sesi oldu
12.6.2017 - 11:58

Hakkari'de güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hain saldırıyı internet sitesine taşıyan Cumhuriyet, "terörist" ifadesini haberden çıkardı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hain terör örgütü PKK, güvenlik güçlerini hedef aldı.

Düzenlenen saldırıyı internet sitesinden okuyucularına duyuran Cumhuriyet, ilk haberinde "PKK'lı teröristlerce düzenlenen..." ifadelerini kullandı.

PKK'YI AKLIYORLAR

Daha sonra durumu fark eden Cumhuriyet editörleri, haber metnini düzelterek, terörist ifadesini sildi. Haber, "PKK'lilerce düzenlenen..." şeklinde düzeltildi.

İŞTE O HABER

Cumhuriyet'in PKK hassasiyeti

 

Cumhuriyet'in PKK hassasiyeti

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret