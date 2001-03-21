Erdoğan Hande Fırat'ı defterden sildi

24.3.2017 - 11:00

Hükümete yakın isimlerden Cem Küçük, 'Karargah rahatsız' başlıklı haberiyle tepki çeken Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunacağı ‘Cumhurbaşkanı ile Özel’ programıyla bugün saat 19.30’da CNN Türk ve Kanal D’nin ortak yayınına katılacak.

Bu programda Hande Fırat’ın yer almamasına dikkat çeken Cem Küçük, Twitter’da şunları yazdı:

“Cumhurbaşkanımızın Kanal D-CNN Türk yayınında sadece Hakan Çelik var, "Karargah Rahatsız"cı Hande Fırat yok. ‘Karargah Rahatsız’cı Hande'nin gerçek yüzünü ortaya çıkardık ve şimdi herkes haklı olduğumu anladı. Son 20 gündür Hande Fırat her Külliye'ye gidip yalvarsa da netice değişmedi. Medeni ölüm acı bir gerçektir. Hakan Çelik saygılı ve akıllı biridir. Doğan medya içinde itibarlı tek kişi şu an.”

 

 

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