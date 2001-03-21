Fransız dergisinden skandal iddia

Aylık yayımlanan Fransız dergisi “Lyon Capital”, Türk sivil toplum kuruluşları hakkında skandal bir araştırma dosyasına imza attı. Dergi, Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Fransa’ya piyonlarını yerleştirdiğini iddia etti.

Aylık yayımlanan Fransız dergisi Lyon Capital, Türk sivil toplum kuruluşları hakkında skandal bir araştırma dosyasına imza attı. Kapağında “Erdoğan Lyon’da ağını nasıl örüyor” yazısı yer alan dergi, Türk sivil toplum kuruluşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bağlantısı olduğunu yazdı. Erdoğan’ın fotoğrafının altında bulunan bir grafikte MÜSİAD, DİTİB ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) direkt bağı olduğu ve bölgedeki derneklerden Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) ve Türklerin inisiyatifi ile kurulan Eşitlik ve Adalet Partisinin (PEJ) dolaylı yoldan Erdoğan ile bağlantısı olduğu öne sürüldü. Adı geçen derneklerin sorumlularının da isminin yayımlandığı dergide skandal sözler yer aldı. Dosyada Türk STK’larının yanı sıra bölgede yaşayan Türkler, referandum oylamasının Lyon sonuçları ve Erdoğan karşıtları hakkında çarpıcı yorumlar yer aldı.

Dergide Fransız İçişleri Bakanlığının yüksek mevkisinde bulunmuş eski bir memur olan Bernard Godard'ın yorumlarına yer verildi. Gazeteci Guillaume Lamy ve Bernard Godard'ın çarpıcı yorumlarından birkaçı şöyle:

“Muz cumhuriyeti”

Türkiye anayasa referandum oylamasına ilişkin “Lyon’da yüzde 86,1 evet çıktı, muz cumhuriyetine yakışır” yorumu yapılırken, referandumda en yüksek evet oranının Lyon'dan çıktığı paylaşıldı.