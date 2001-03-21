Halk TV'ye kepçe darbesi

Halk TV'nin twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Halk TV ve 20 kanalın yayını saat 19:43'ten itibaren teknik bir sorun nedeniyle kesildi.

Halk TV'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre; Ankara-Konya yolunda kavşak çalışması yapan kepçe, TürkTelekom'un fiber kablosunu kopardı, 20'ye yakın tv yayını çöktü.

Alınan bilgilere göre teknik bir sorun yaşanıyor. Halk TV'nin konuyla ilgili attığı tweetler şu şekilde:

Alınan bilgilere göre Türksat ve Telekom’dan kaynaklanan teknik bir sorun yaşanıyor. Halk TV’nin konuyla ilgili attığı tweetler şu şekilde:

Halk TV’nin twitter hesabından akşam saatlerinde yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, “Ankara-Konya yolunda kavşak çalışması yapan kepçe, Türk Telekom’un fiber kablosunu kopardı. 20’ye yakın tv yayını çöktü” ifadeleri yer aldı.