Halk TV'ye kepçe darbesi

5.6.2017 - 00:17

Halk TV'nin twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Halk TV ve 20 kanalın yayını saat 19:43'ten itibaren teknik bir sorun nedeniyle kesildi.

Halk TV'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre; Ankara-Konya yolunda kavşak çalışması yapan kepçe, TürkTelekom'un fiber kablosunu kopardı, 20'ye yakın tv yayını çöktü.

Alınan bilgilere göre teknik bir sorun yaşanıyor. Halk TV'nin konuyla ilgili attığı tweetler şu şekilde:

Alınan bilgilere göre Türksat ve Telekom’dan kaynaklanan teknik bir sorun yaşanıyor. Halk TV’nin konuyla ilgili attığı tweetler şu şekilde:

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Halk TV’nin twitter hesabından akşam saatlerinde yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, “Ankara-Konya yolunda kavşak çalışması yapan kepçe, Türk Telekom’un fiber kablosunu kopardı. 20’ye yakın tv yayını çöktü” ifadeleri yer aldı.

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