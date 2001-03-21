İnanılmaz!.. Düşman filme Erdoğan'ı gizlemişler

Pelin Çift'in sunduğu 'Gündem Ötesi' programında ilginç bir iddia ortaya atıldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan programda Pelin Çift ve programın konukları Hollywood yapımı film Spectral'da gösterilen bir figürün 'Erdoğan'ı andırdığını iddia etti..

Hollywood filmli 'Spectral'de ekranlara gelen bir sahne dikkat çekti. Pelin Çift'in TRT 1 ekranlarında sunduğu 'Gündem Ötesi' programında masaya yatırılan bu konu Çift'in iddiası ile farklı bir boyut kazandı. Pelin Çift Spectral filminde kullanılan bir görüntünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı andırdığını iddia etti

Spectral'da akılalmaz 'Erdoğan' sahnesi TRT ekranlarına damga vurdu. 'Gündem Ötesi' programında Hollywood yapımı 'Spectral' filmindeki 'düşman' karakteriyle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TRT1 ekranlarında Pelin Çift'in sunumuyla ekrana gelen 'Gündem Ötesi' programında çarpıcı bir konu masaya yatırıldı.

DÜŞMAN FİGÜRÜ ERDOĞAN MI?

Hollywood yapımı 'Spectral' filminin 01:36:20 dakikasındaki sahnede ABD ordusunun yok ettiği düşman figürü gösteriliyor. Konuklar ve Pelin Çift, figürün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı andırdığını belirterek olaya farklı bir boyut getirdi.

FİLMİN KONUSU DA İLGİNÇ

Erdoğan'ı andıran görüntü kadar filmin konusu da ilginç... Filmde ABD askerleri sorun yaşadıkları o 'düşman' ülkeyi işgal etmek için bir plan hazırlıyorlar. Ancak söz konusu ülkede görülmedik bir düşmanla savaşıyorlar. Bu düşman öyle ki ancak özel cihazlarla görülebiliyor. Bunun için de elektromanyetik silahlar kullanıyor ve düşmanlarını görüntülüyorlar. En sonunda bu görünmez düşmanların hepsini öldürüyor. İşte o sırada görünmez düşmanan görüntüsü beliriyor. Tam 12 saniye sürüyor bu sahne.