İsmail Küçükkaya'dan olay Arda Turan yorumu

İsmail Küçükkaya'dan olay Arda Turan yorumu
7.6.2017 - 22:34

Gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki saldırıda bulunması nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturan Arda Turan'a bir çıkış da Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'dan geldi.

Fox TV Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, Arda Turan'a çıkıştı, "Ben sana futbolcu olamazsın, Barça'ya transfer olamazsın demedim, ben sana adam olamazsın dedim." ifadesini kullandı.

Yılmaz Erdoğan'ın bir oyununu izlediğini söyleyen Küçükkaya, 'Çok ilginç bir şey oldu. Yılmaz Erdoğan, aramızda dünya çapında bir yıldızımız var. Barcelona'da oynayan Arda Turan dedi. Normal koşullarda bir toplum kendi yıldızına sevgi saygı besliyorsa orada alkış kopar. İnanın bana kimse alkışlamadı.' dedi.

"GAZETECİLERE SALDIRAN BİR ARDA TURAN..."
Sözlerinin devamında yıldız futbolcunun milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye  fiziki saldırıda bulunduğu yönündeki haberi hatırlatan Küçükkaya, 'Arda Turan hiç yakışıyor mu sana?'  ifadesini kullandı.

"ADAM OLAMAZSIN"
Küçükkaya sözlerini şöyle tamamladı: Derler ya; ben sana futbolcu olamazsın, Barcelona'ya transfer olamazsın demedim; ben sana adam olamazsın dedim adam...

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