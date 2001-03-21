İşte 2017 O Ses Türkiye birincisi

O Ses Türkiye'nin 6. sezon şampiyonu az önce açıklandı. Milyonlarca kişi tarafından izlenen O Ses Türkiye finalinde hem stüdyodakiler hem ekran başındakiler nefes kesen bir yarışa sahne oldu. Hadise, sonunda şampiyon çıkardı. Hadise'nin takımında yer alan Dodan Özer O Ses Türkiye'de şampiyon oldu.

Aylardır sorulan "O Ses Türkiye birincisi kim oldu?" sorusunun yanıtı 19 Mart 2017 Pazar akşamı yanıt buldu. Tüm yarışmacılar performanslarını sergiledikten sonra O Ses Türkiye'de birinci olan isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Nefes kesen sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen O Ses Türkiye yarışmasında Hadise'nin yarışmacısı Dodan Özer birinci oldu.

Geçtiğimiz günlerde yarı finali yapılan O Ses Türkiye'de 6 yarışmacı finale çıkmaya hak kazanmıştı. Jüri'de Murat Boz, Hadise, Sibel Can, Gökhan ve Hakan kardeşlerin yer aldığı O Ses Türkiye'nin finalinde 6 ismin söylediği şarkılar ve performanslarla izleyicileri adeta coşturdu. Gerçekleştirilen performansların ardından final yolunda son 4 kişi için halk oylaması gerçekleşti. Yapılan halk oylamasının ardından finalde son 4'e kalan isimler Hadise'nin takımından; Dodan ve Taylan ile Gökhan-Hakan'ın takımından; Resul ve Keremhan şampiyonluk için yarıştı. Böylece Sibel Can'ın da son yarışmacısı olan Burhan Çatılı elenmiş oldu. Hadise'nin takımından cihangir Moralı'da yarışmaya veda eden bir diğer isim oldu. Ardından son ikiye kalan Hadise'nin takımından; Dodan ile Gökhan-Hakan'ın takımından; Resul son halk oylamasına kaldı...

DODAN ÖZER KİMDİR?

Dodan Özer, 38 yaşında. Asıl memleketi Muş’un Varto ilçesi olan yarışmacı, İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Ailesinin İzmir'e yerleşmesi sonrasında müzikten kopmadı ve müzik tutkusuna devam etti. Dodan Özer 1997 yılında Murat Öztürk ile Dodan Project adlı grubu kurdu. İlk gün Ali Ekber Çiçek’e ait “Haydar Haydar” isimli parçayı seslendirdi. Bütün jüri üyelerini kendisine hayran bırakan yarışmacı seçimini Hadise’den yana oldu

O SES TÜRKİYE FİNALİNDE NELER OLDU?

CİHANGİR SAHNEYE ÇIKAN İLK İSİM

İlk sahneye çıkan isim Cihangir oldu. Hadise'nin takımından finale çıkan isimlerden biri olan Cihangir, dansları ve sempatik tavırları ile milyonların sevgilisi oldu. Delilah isimli parça ile ilk final performansını sergileyen Cihangir büyük alkış topladı...

RESUL DİNLEYENLERİ MEST ETTİ

O Ses Türkiye çıkan ikinci isim olan Resul RAP performansı ile izleyenlerden büyük alkış aldı. Adımız Miskindir Bizim isimli şarkıyı seslendiren Resul, ney eşliğinde söylediği parça ile stüdyodaki izleyicilerden de büyük alkış aldı.

DODAN O SES TÜRKİYE SAHNESİNDE

Hadise'nin takımından Dodan, sahneye çıkan üçüncü isim oldu. Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm isimli parça ile sahne alan Dodan, O Ses Türkiye'de duygu dolu anlar yaşattı. O Ses Türkiye'de Dodan'ın performansının ardından stüdyoda 'Bir Daha' tezahüratları yapıldı...

SİBEL CAN'IN TAKIMINDAN BURHAN SAHNEDE

O Ses Türkiye'de ilk sezonunu geçiren Sibel Can'ın takımından finale çıkmayı başaran Burhan, Earth Song isimli parçayı seslendirdi. İzleyicilerden büyük alkış alan Burhan, jüri üyelerinden de tam not aldı.

O SES TÜRKİYE KARADENİZ RÜZGARI

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Keremhan performansı ile izleyenleri büyüledi. Kemençeler eşliğinde performansını sergileyen Keremhan büyük alkış aldı...

TAYLAN'IN PERFORMANSI ALKIŞ ALDI

Ben Yürürüm Yane Yane isimli parça ile performansını sergileyen Taylan'ın performansının ardından izleyiciler 'bir daha tezahüratları yaptı. Hadise'nin finale çıkan üçüncü yarışmacısı Taylan jüriden de tam not aldı.

FİNALDE YARIŞAN İSİMLER

O Ses Türkiye'de 6 yarışmacı finale çıkmaya hak kazanmıştı. İşte o isimler...

1. Cihangir Moralı (Hadise’nin takımı)

2. Resul Aydemir (Gökhan ve Hakan’ın takımı)

3. Dodan Özer (Hadise’nin takımı)

4. Keremhan Özdemir (Gökhan ve Hakan’ın takımı)

5. Taylan Bayri (Hadise’nin takımı)

6. Burhan Çatılı (Sibel Can’ın takımı)