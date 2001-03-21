İşte ByLock’çu kalemşörler

FETÖ medya yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullanıcısı FETÖ kalemşörleri isim isim tespit edildi. Listede neredeyse tamamı firari durumda olan FETÖ’cü kalemşörler yer alıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede kamuoyunun yakından tanıdığı 41 FETÖ'cü gazetecinin ByLock kullanıcısı olduğu bilgisi yer alıyor. Savcılığın tespitlerine göre, geçtiğimiz aylarda FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevine giren Habertürk TV eski Haber Koordinatörü Oğuz Usluer, örgütün yayın organı Samanyolu TV'nin 'peruklu' spikeri Asım Yıldırım, hakkında yakalama kararı bulunan Zaman Gazetesi editörü Kerim Gün, TRT eski muhabiri Seyit Kılıç, TRT eski muhabiri Faruk Seven ve Cihan Haber Ajansı eski Ankara Haber Müdürü Kazım Canlan da ByLock kullanıcıları arasında.

İŞTE DİĞER BYLOCK'ÇULAR!

ByLock kullandıkları tespit edilen diğer gazeteciler şunlar: Hakkında yakalama kararı bulunan firari Millet Gazetesi eski Haber Müdürü Bülent Ceyhan, Radikal eski muhabiri Mustafa Gökkılıç, Samanyolu spikeri Serdar Bal, Samanyolu muhabiri Ahmet Doğan, Bugün Gazetesi muhabiri Bilal Şahin, Millet Gazetesi Mutlu Çölgeçen, Samanyolu spikeri Mahir Etyemez, Zaman Gazetesi muhabiri Selim Budak, Bugün haber müdürü Güngör Ergün, Zaman Gazetesi muhabiri Mustafa Gürlek, Milliyet eski muhabiri Mehmet Gündem, Zaman Bölge Müdürü Tuncer Çetinkaya, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Maman, Zaman Gazetesi muhabiri Göksel Genç, Bugün Genel Yayın Koorinatörü Mehmet Yılmaz, Bugün Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt, Zaman Gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, Bugün ve Habertürk Haber Müdürü Cafer Teyyar Kala, Taraf Gazetesi muhabiri Aysun Yazıcı, Zaman Gazetesi muhabiri Mürsel Genç, Samanyolu muhabiri Mehmet Akif Akyüz, Zaman ve Cihan muhabiri Muhsin Pilgir, Zaman muhabiri Koray Tekin, Zaman Gazetesi muhabiri Ercan Baysal, Zaman Gazetesi muhabiri Betül Tanrıseven, Bugün TV spikeri Erkan Akkuş, Zaman Gazetesi muhabiri Mustafa Oymak, Zaman Gazetesi muhabiri Metin Arslan, Millet Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Sedat Gülmez.



BYLOCK'ÇULAR UYAP SİSTEMİNE YÜKLENECEK

FETÖ'ye karşı BTK, Adalet Bakanlığı işbirliği yaptı. MİT'in bildirdiği isimlerin görüşme kayıtlarını tutan BTK, bu verileri UYAP üzerinden yargı ile paylaşacak. Böylece işlemler kısa sürede sonuçlanacak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MİT tarafından tespit edilen 102 bin ByLock kullanıcısının detaylı bilgilerini talep ettiği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Adalet Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile BTK Ulusal Yargı Ağı Projesi'ne (UYAP) entegre olurken, adli mercilerin talepleri üzerine FETÖ terör örgütü kapsamında yapılan soruşturmalar, adam kaçırma, hürriyeti tahdit, yakın ölüm tehlikesi, kayıp, terör faaliyetleri ve toplumda infial oluşturacak acil kodlu hadiselere ilişkin işlemler kısa sürede sonuçlanacak.