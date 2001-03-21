İşte FETÖ'cülerin çektiği diziler

FOX, KANAL D, STAR

Dün akşam Kanal D'de yayınlanan 'İsimsizler' dizisinin ardından, ilerleyen günlerde Fox'ta 'Savaşçı', Star'da ise 'Söz' yayına başlayacak.

SAMANYOLU'NUN İŞSİZ KALANLARI ÇEKİYOR

Dizilerin ortak yanları ise; bir dönem FETÖ'nün yayın organı Samanyolu'da yayınlanan 'Tek Türkiye', 'Şefkat Tepe' dizilerini çeken isimlerin bu dizilerde de yer alması.

İsimsizler dizisinin senaristlerinden Serkan Birlik'in FETÖ'nün STV'sinin en çok önem verdiği projelerinde çalıştığı ortaya çıktı.



(Serkan Birlik'in çalıştığı projeler)

SOSYAL MEDYADA FARK EDİLDİ

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da 'İsimsizler' dizisi ile Samanyolu'nda yayınlanan 'Tek Türkiye' 'Şefkat Tepe' dizileri arasındaki benzerliklerin farkına vardıklarını paylaşımlarıyla belirtti.