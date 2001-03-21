İzdivaçta şok itiraf: Eşi izin verdi, bir gece kaldım!

31.5.2017 - 00:59

ATV'de yayınlanan izdivaç programında damat adayı Burak'ın açıklamaları, hem stüdyoda bulunanlara hem de izleyicilere büyük şaşkınlık yaşattı.

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen evlilik programına, damat adaylarından Burak'ın itirafları damgasını vurdu.

İzdivaçta itiraf: Eşi izin verdi, bir gece kaldım!

"EŞİ 'KARDEŞ BUYUR GEL' DEDİ"
 
Sunucu Esra Erol'un sorularını yanıtlayan Burak, "O zamanlar bizim bir Facebook grubumuz vardı. Kendisiyle orada tanıştık. Evli olduğunu biliyordum. Beni memleketi Bartın'a çağırdı. Telefonda eşiyle da konuştum, 'kardeş gel buyur, gelebilirsin' dedi. Ben de gittim. 'Abi' diyordu bana, arkadaşı olarak tanıştırdı. Gece onlarda kaldım. Bir gün kaldım, ertesi gün döndüm. 5-6 ay arkadaş kaldık, sosyal medya üzerinden görüştük" şeklinde konuştu.

İzdivaçta itiraf: Eşi izin verdi, bir gece kaldım!

HAMİLEYMİŞ, ÇOCUĞU ALDIRMIŞ!

Söz konusu olaydan sonra 2-3 yıl görüşmediklerini belirten damat adayı, "2-3 yıl yonra Facebook'tan beni buldu. 'Ankara'dayım gel görüşelim' dedi. Benim de hayatımda kimse yoktu. Eşinden de ayrılmıştı. 2013 yılıydı. Aramızda bir şey oldu. İstanbul'a döndüm. Bir ay sonra tekrar beni aradı, 'hamileydim ama çocuğu aldırdım' dedi. Ben de haliyle çıkıştım. 'Ne halin varsa gör' dedim" ifadelerini kullandı.

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