Mısır'da 62 internet sitesi yasaklandı

Mısır'da 62 internet sitesi yasaklandı
13.6.2017 - 02:18

Mısır'da hükümet karşıtı 62 internet sitesi yasaklandı.

Mısırlı yetkililer, hükümet karşıtı tutumları nedeniyle 24 Mayıs'tan bu yana 62 internet sitesinin yasaklandığını bildirdi. 24 Mayıs'tan beri etkilenen siteleri izleyen Düşünce ve İfade Özgürlüğü Birliği (AFTE) son hareketi "medyaya açık bir saldırı" olarak nitelendirdi. Birlik, açıklamasında, "İnternet sitelerinin engellenmesi Mısır Anayasasını ihlal ediyor" diyerek yasaklanan web sitelerinin lisanslı yerel haber yayın organları olduğunu belirtirken, hükümeti engellediği 62 site için adli ve idari kararı ifşa etmekten alıkoymakla suçladı. AFTE'nin son güncellemesine göre, yasaklanan web siteleri arasında Daily Sabah ve diğer Türkiye merkezli sitelerin yanı sıra çevrimiçi yayın platformu olan Medium da yer aldı.

Mısır 24 Mayıs’ta, El Cezire'nin web siteleri, Huffington Post'un Arap web sitesi ve önde gelen yerel bağımsız haber sitesi Mada Masr da dahil olmak üzere 21 web sitesine erişimi engellemişti. Liste daha sonra muhalefetteki El-Badil de dahil olmak üzere bağımsız ve muhalefet haber sitelerini içerecek şekilde genişletildi.

 

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