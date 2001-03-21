Nazlı Çelik şehit haberinde hem ağladı hem ağlattı

Nazlı Çelik Aydoğan Aydın ile Yaptığı Görüşmeyi Anlatırken İzleyenleri Gözyaşına Boğdu

Nazlı Çelik, helikopter kazasında şehit düşen kahraman Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın tümenine 1 hafta önce gerçekleştirdiği ziyareti sesi titreyerek anlattı. Nazlı Çelik'in konuşması izleyenleri duygulandırdı.

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve ana haber sunucusu Nazlı Çelik, dün akşam Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde gerçekleşen helikopter kazasında şehit düşen 23. Jandarma Hudut Tümen Komutanı Tümgenarel Aydoğan Aydın'ın birliğine 1 hafta önce gerçekleştirdiği ziyaretini anlatırken sesi titredi, gözleri doldu.

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİSİNİ ZOR TUTTU

Nazlı Çelik'in kahraman Tümgenarel Aydoğan Aydın'ın için yaptığı konuşma izleyenleri göz yaşına boğdu. Çelik'in de kahraman komutanı anlatırken ağlamamak için kendisini zor tuttuğu görüldü.