Nazlı Çelik şehit haberinde hem ağladı hem ağlattı

2.6.2017 - 00:14

Nazlı Çelik Aydoğan Aydın ile Yaptığı Görüşmeyi Anlatırken İzleyenleri Gözyaşına Boğdu

Nazlı Çelik, helikopter kazasında şehit düşen kahraman Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın tümenine 1 hafta önce gerçekleştirdiği ziyareti sesi titreyerek anlattı. Nazlı Çelik'in konuşması izleyenleri duygulandırdı.

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve ana haber sunucusu Nazlı Çelik, dün akşam Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde gerçekleşen helikopter kazasında şehit düşen 23. Jandarma Hudut Tümen Komutanı Tümgenarel Aydoğan Aydın'ın birliğine 1 hafta önce gerçekleştirdiği ziyaretini anlatırken sesi titredi, gözleri doldu.

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİSİNİ ZOR TUTTU

Nazlı Çelik'in kahraman Tümgenarel Aydoğan Aydın'ın için yaptığı konuşma izleyenleri göz yaşına boğdu. Çelik'in de kahraman komutanı anlatırken ağlamamak için kendisini zor tuttuğu görüldü.

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret