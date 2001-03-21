Nevşin Mengü döndüm tweeti attı, ama dönemedi

Sosyal medya hesabından ‘Dönüyorum’ yazan Nevşin Mengü dönemedi ve tweeti de sildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmeyi ‘değerlendiren’ CNN Türk canlı yayınında Nevşin Mengü, sık sık “Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü. Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye davet etti, Trump ise arkasını dönüp gitti” ifadelerini kullanması tepkiyle karşılanmıştı.

Mengü’nün bu ifadelerinin sosyal medyada da tepki çekmesinin üzerine, ekranlardan uzaklaştırılmıştı.

Nevşin Mengü bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekranlara geri döneceğini duyurdu. Mengü, “Döndüm akşam anahaber’de görüşürüz” dedi.

Ancak Mengü daha sonra bu tweeti sildi.

CNN Türk Ana Haber bültenini ise Mengü yerine Başak Şengül sundu.