Nevşin Mengü döndüm tweeti attı, ama dönemedi

7.6.2017 - 00:21

Sosyal medya hesabından ‘Dönüyorum’ yazan Nevşin Mengü dönemedi ve tweeti de sildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmeyi ‘değerlendiren’ CNN Türk canlı yayınında Nevşin Mengü, sık sık “Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü. Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye davet etti, Trump ise arkasını dönüp gitti” ifadelerini kullanması tepkiyle karşılanmıştı.

Mengü’nün bu ifadelerinin sosyal medyada da tepki çekmesinin üzerine, ekranlardan uzaklaştırılmıştı.

Nevşin Mengü bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekranlara geri döneceğini duyurdu. Mengü, “Döndüm akşam anahaber’de görüşürüz” dedi.

Ancak Mengü daha sonra bu tweeti sildi.

nevsin

CNN Türk Ana Haber bültenini ise Mengü yerine Başak Şengül sundu.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret