Salih Tuna Yeni Şafak'tan sitemle ayrıldı

Bir süredir gazetesi ile sorun yaşadığı bilinen Salih Tuna Yeni Şafak’tan ayrıldı.

Gazeteci Salih Tuna, Yeni Şafak gazetesinde bir süredir sorunlar yaşıyordu.

Geçtiğimiz aylarda bir “Veda yazısı” kaleme alan ve gazeteden ayrılacağı sinyallerini veren Tuna, gazete yönetimi tarafından ikna edilmiş ve bu kararından vazgeçmişti.

Ancak Salih Tuna zaman zaman gazetede yaşadığı çeşitli sorunları köşesine yansıtıyordu.

Ve uzun süredir yaşanan bu fikir uyuşmazlıkları sonunda ayrılık getirdi.

Salih Tuna, köşe yazıları kaleme aldığı gazetesi Yeni Şafak ile yollarını ayırma kararı aldı.

Tuna’nın yarın gazetede yayınlanacak “Veda yazısı” ile okurlarına veda edeceği öğrenildi.

Salih Tuna, Yeni Şafak’a böyle veda etti

Yeni Şafak yazarı Salih Tuna gazeteye veda etti. Uzun yıllardır Yeni Şafak’ta olan Tuna, “Veda yazısı: Hadi bana eyvallah” başlığıyla son yazısını kaleme aldı.

Uzun yıllardır Yeni Şafak’ta olan Tuna, “Veda yazısı: Hadi bana eyvallah” başlığıyla son yazısını kaleme aldı.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden gazeteci Akif Emre’nin ardından üzüntüsünü yazısında anlatan Salih Tuna, “Öyle dedim ama bir ‘biz’ kaldı mı o yıllardan geriye, bilmiyorum, bilemiyorum. Bildiğim tek şey: Ben de gidiyorum. Yeni Şafak’ta bu son yazım. Hakkınızı helal edin. Allahaısmarladık” ifadelerini kullandı.

İşte Salih Tuna’nın Yeni Şafak’taki veda yazısı:

Akif Emre abim, 81’de aynı evde kaldığımız dönemde, aynı fakültede okuduğumuz “İslamcı bir gençten” bahisle, “Hâlâ tanışmadın mı onunla?!” diye serzenişte bulunmuştu.

Ben de 17 yaşımın delişmenliğiyle, “Adama benzemiyor abi, tanışmasam daha iyi” karşılığını vermiştim.

Bakmıştı.

Sadece bakmıştı.

“Buldun da bunuyorsun” edalı bir “bakış fırçasıydı.” (Kırk yıl kesintisiz kardeşliğimiz boyunca bir kez olsun “söz fırçası” işitmemiştim. Zaten bilenler bilir, kırmaktansa kırılmayı tercih eden diğergamlardandı.)

Haklıydı.

Azdık…

Çok azdık…

O kadar ki, nerde hangi mahalle, hangi semt, hangi şehirde kim var; tek tek biliyorduk nerdeyse.

Sonra çoğaldık…

Çoğaldıkça yalnızlığımız arttı.

***

Akif abiyle 2000’li yıllardan vefatına kadar, yolda izde bir tanıdık “İslamcıya” rastlarız endişesiyle, adeta “gizlice” buluşmaya başlamıştık.

Halbuki…

“Derin ve gerçek Müslüman” manasında en hakiki, en sahici “İslamcılardandı.”

Kaçtığı, ışık hızıyla uzaklaşmak istediği gevşeklerdi; yani mürailer, yani riyakârlar, yani fırıldaklar, yani müfteriler, hülasa, Asumanlardı.

Yoksa…

Ebubekir Doğan’dan Mehmet Güney’e, İbrahim Çelik’ten (Hüseyin Su) Osman Ağırman’a, Mustafa Şahin’den Birol Küle’ye, Mehmet Kılıç’tan Hasanali Yıldırım’a kadar görüştüğü, muhabbet ettiği birçok dostu, kardeşi vardı.

***

Keramettin Aslan, Bahattin Yıldız ve Ahmet Bayazıt abilerimiz ve Ayşe Şasa ablamız gittiğinde yalnız kalmıştım.

Yine…

Yeni Şafak’ın Bayrampaşa’daki binasında Mehmet Şeker kardeşimin odasında yarenlik ettiğimiz “Derbesiye Günleri”nin yazarı Hamit Can’ımız “dâru’l-bekâ”ya göç ettiğinde ve dünyanın en güzel gülen adamı Mustafa Cambaz’ımız şehit düştüğünde yalnızlığım artmıştı.

Ve, Akif abi de gitti.

Yapayalnız kaldım!

Öyle hissettim, öyle hissediyorum…

Akif abiyi Mehmed Akif’in yanına defnettikten sonra Bahariye Mevlevihanesi’ndeki taziyede Ebubekir Doğan, “Yapayalnız kaldım; ben ne yapacağım şimdi…” diyerek omzumda gözyaşı döktüğünde, “Ya ben Ebubekir abi, ya ben!” diyemedim.

“Biz varız abi…” dedim son nefesimi verircesine…

Öyle dedim ama bir “biz” kaldı mı o yıllardan geriye, bilmiyorum, bilemiyorum.

Bildiğim tek şey: Ben de gidiyorum.

Yeni Şafak’ta bu son yazım.

Hakkınızı helal edin.

Allahaısmarladık.