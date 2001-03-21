Savaşçı'nın set ekibi karıştı

4.6.2017 - 15:10

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın setinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde yardımcı yönetmenlerle yaşanan sorunun ardından, şimdi de dizinin başrol oyuncusu Berk Oktay'ın, set çalışanlarına hakaret ettiği, çalışanların da ünlü oyuncu ile çalışmama kararı aldığı iddia edildi.

Dizi ekibi, Oktay ile çalışmak istemediklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Bizler Limon Yapım’ın Fox TV’de yayınlanan Savaşçı dizisinin teknik ekibi olarak, bu sabaha karşı sahne çekimi sırasında başrol oyuncusu Berk Oktay’ın tüm ekibe ağır hakaretler ve küfür ederek seti terk etmesinden dolayı Berk Oktay ile çalışmayı reddederek kendisini boykot ediyoruz. Bu kararımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”

Geçtiğimiz günlerde de dizinin yardımcı yönetmenleri dizide “haksız işten çıkarılma, ödeme sorunları, çalışma saatlerinin uzunluğu” gibi problemler nedeniyle boykot kararı aldığını duyurmuştu

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