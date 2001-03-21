Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında flaş karar

28.5.2017 - 00:00

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talebi, hakimlikçe değerlendirildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği bu talebi yerinde görerek, yurt dışında olduğu tespit edilen Akbay hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu hakkında soruşturma başlatılarak şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Şüpheli Burak Akbay’ın yurt dışında olduğu belirtilirken, diğer 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mediha Olgun ve Gökmen Ulu tutuklanmış, Yonca Yücekaleli serbest bırakılmıştı.

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